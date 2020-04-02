В Сибири общая площадь лесных пожаров превысила 100 тысяч га

В регионах Сибири общая площадь лесных пожаров уже достигла 105 тысяч га, пишет «Тайга.Инфо».

По информации издания, большая часть возгораний — около 90 тысяч га — приходится на Забайкалье, при этом, по данным федеральной Авиалесоохраны, в минувшие сутки в Забайкалье действовали 16 лесных пожаров на общей площади 973 га.

В Иркутской области площадь возгораний составила около 6,7 тысячи га. По данным МЧС, в регионе проходили профилактические отжиги на площади более 1,5 тысячи га в Слюдянском, Усольском, Шелеховском, Зиминском, Тулунском районах, в Иркутске, Черемхове, Свирске и Тулуне.

«На сегодня запланировано выжигание сухой растительности в Киренском районе на площади 100 га и 20 га в городе Зима», — уточнили в ведомстве.

В Бурятии пожары заняли площади около 5 тысяч га — основное возгорание было в Кяхтинском районе. Возгорания также отмечены в Красноярском крае, Кузбассе и Хакасии.

Напомним, самые мощные лесные пожары летом 2019 года бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии — по данным Greenpeace, сгорело более 13 млн гектаров леса, что сравнимо с территорией Греции. Более 600 населённых пунктов находились в зоне задымления. По данным экоактивистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года. Российские власти не тушили лесные пожары в труднодоступных территориях из-за того, что затраты на это превышали прогнозируемый ущерб.