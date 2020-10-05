В Швеции стартует Нобелевская неделя

В Швеции и Норвегии в понедельник начинается Нобелевская неделя, в ходе которой определятся лауреаты этой престижной премии за 2020 год, пишет «Интерфакс».

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник объявит лауреатов премии по медицине, во вторник — по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло, церемония намечена на пятницу. 12 октября в столице Швеции определится лауреат Нобелевской премии в сфере экономики.

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них — это физические лица, оставшиеся 107 — организации. Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете, однако ряд СМИ в течение года сообщали о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики: в частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинули президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также правительства Сербии и Косово. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурирует и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Нобелевская премия 2020 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов).

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса организаторы приняли решение не проводить традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов. Вместо неё пройдёт, как ожидается, телевизионная церемония, в ходе которой будут онлайн-включения из разных стран мира. При этом церемонию отменили впервые с 1944 года, когда премии не вручали из-за продолжавшейся Второй мировой войны.

В Норвегии решили всё же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира. Она пройдёт по традиции 10 декабря, но будет менее широкомасштабна, чем обычно.