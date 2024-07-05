В шорт-лист Всероссийского конкурса дизайнеров U’FASHION Lab, который пройдёт в Екатеринбурге, вошли 38 отечественных брендов из 12 регионов страны. Всего же на участие в конкурсе поступило 130 заявок из 29 регионов.

«Конкурс дизайнеров — это часть большого проекта по развитию модной индустрии U’FASHION. При разработке его концепции мы руководствовались лучшими мировыми практиками. Во многих странах в рамках недель моды и других фэшн-проектов проходят конкурсы брендов. Это проверенный индустрией способ открытия новых имён и продвижения молодых и талантливых дизайнеров на рынке. Особенно радует, что в шорт-листе много дизайнеров из Свердловской области. Видимо, не зря мы позиционируем регион как модную столицу России», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На следующем этапе жюри из авторитетных экспертов выберет 15 участников, которые смогут показать свои коллекции на неделе моды в Екатеринбурге. Десять победителей получат призы в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и ценные подарки от партнёров.

«Всероссийский конкурс — это ещё один инструмент поддержки, который стал доступен уральским брендам. По-прежнему они могут воспользоваться различными продуктами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Например, они могут получить льготные займы на открытие или развитие своего дела, представить свои изделия на продажу в магазине креативного кластера “Домна”, пройти бесплатное обучение по различным направлениям, получить консультации и комплексную поддержку бизнеса. Надеюсь, что конкурс станет регулярным и мы будем проводить его ежегодно», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Идея проекта U’FASHION принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»).

«Меня, как креативного куратора проекта, порадовало, что на конкурс поступили самые разнообразные заявки: вечерние платья, спортивная одежда, детская одежда, аксессуары и многое другое. Жюри предстоит непростой выбор. Мы будем руководствоваться не только своими эстетическими предпочтениями, но и тем, как коллекция будет выглядеть на подиуме и насколько рентабельной на рынке она может быть», — рассказала о результатах отбора креативный куратор проекта, стилист, журналист, экс-редактор российской версии журнала Elle Катя Мухина.

Напомним, что в Свердловской области создаётся каталог местных производителей одежды и аксессуаров, который будет презентован иностранным байерам (специалист, который выбирает товар для продажи и делает закупки). Попасть в каталог могут как участники Всероссийского конкурса дизайнеров и Международной недели моды UF LAB, так и другие производители.

События Международной недели моды UF LAB пройдут с 19 по 23 августа 2024 года. Показы будут организованы на знаковых площадках Екатеринбурга и Свердловской области и, по предварительным оценкам, привлекут порядка пяти тысяч участников и гостей из России, Турции, ЮАР, ОАЭ, Китая, Узбекистана и других стран.