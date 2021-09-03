В школе № 100 Нижнего Тагила решили не увольнять молодого учителя, который проспал линейку в День знаний

В Нижнем Тагиле решили не увольнять молодого учителя школы № 100 Александра Алексеева, который 1 сентября проспал линейку у второклашек. Как рассказал АН «Между строк» директор школы Дмитрий Язовских, педагога отстранили от классного руководства и поставили на новую должность: теперь он будет работать воспитателем группы продлённого дня. Такое решение приняла сегодня комиссия по этике педагогов.

«За молодым учителем закреплён наставник. Замечание мы ему сделали о недопущении такого впредь. А группа продлённого дня работает во вторую смену, поэтому у учителя будет возможность просыпаться вовремя», — рассказал АН «Между строк» директор школы № 100 Дмитрий Язовских.

В своей объяснительной молодой учитель написал, что до раннего утра готовил раздаточный материал для детей и уснул только под утро.

«Мы посчитали, что увольнять за такой проступок — это непозволительная роскошь. Решено дать ему ещё один шанс», — сообщил Дмитрий Язовских.

Напомним, молодой учитель школы № 100 не пришёл на праздничную линейку 1 сентября, потому что проспал. Информация об этом появилась накануне в паблике «Нехорошие новости». По его словам, он не слышал ни будильников, ни звонков родителей. Учеников 2 «А» пришлось сопровождать другому педагогу.