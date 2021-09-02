В Нижнем Тагиле молодой учитель школы № 100 проспал линейку в День знаний. Теперь ему грозит увольнение

В Нижнем Тагиле 21-летнему учителю начальных классов школы № 100 Александру Алексееву грозит увольнение после того, как он проспал линейку в День знаний. Информация об этом появилась накануне в паблике «Нехорошие Новости».

Утром 1 сентября возле школы № 100 была запланирована торжественная линейка. Но оказалось, что новый классный руководитель 2 «А» класса на мероприятие не явился. Второклашек пришлось сопровождать другому учителю. Родители попытались дозвониться Александру, но на телефон он не ответил. Позднее преподаватель сообщил в родительском чате в WhatsApp, что проспал.

«Уважаемые родители, я перед всеми извиняюсь. Произошла нелепо глупая ситуация. Я не пришёл по той причине, что не слышал ни одного будильника и ваших звонков. Извините, пожалуйста. Я обещаю наверстать это упущение», — написал в своё оправдание Александр.



Фото: «Нехорошие новости»



В этот же день Александра отстранили от работы. Сейчас классным руководителем 2 «А» класса назначен другой учитель. Руководство школы решает, как поступить с молодым педагогом.