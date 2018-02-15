В школе Флориды во время стрельбы погибли 17 человек

В среду, 14 февраля, в одной из школ американского штата Флорида произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. В больницах сейчас находятся 15 человек, трое из них — в критическом состоянии, пишет «Медуза» со ссылкой на Twitter шерифа Скота Израэля. Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, ранее он был исключён из этой школы за нарушения дисциплины. В ходе изучения его соцсетей были найдены «очень, очень тревожащие материалы», добавил шериф.

Стрельба в школе в городе Паркленд началась около двух часов дня по местному времени (около 23:30 по Москве). Молодой человек использовал для атаки полуавтоматическую винтовку AR-15 и имел при себе несколько магазинов с патронами. Сенатор от штата Флорида Билл Нельсон сообщил CNN, что у нападавшего при себе также были дымовые шашки и противогаз.

«Он зашёл и привёл в действие пожарную сигнализацию, чтобы дети выбежали из классов в коридор, и там началась бойня», — заявил Нельсон, не уточнив, были ли дымовые шашки использованы при атаке.

Нападавший пытался скрыться с места происшествия, слившись с толпой учеников, однако его удалось задержать. Один из учеников рассказал местному телеканалу WFOR, что подозреваемый ранее часто носил с собой оружие и даже показывал его другим подросткам, пишет «Дождь». Другой мальчик отметил, что Круз был «трудным ребёнком», которому стрельба приносила радость. ТАСС со ссылкой на коменданта школ округа Броуард Роберта Рунси сообщает, что виновник стрельбы мог совершить нападение из-за нервного срыва.

Общая численность учащихся в школе составляет около трёх тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. В связи с нападением учебное заведение закрыли до конца недели.

По данным CNN, это четвёртое ЧП со стрельбой в школах США с начала года, по данным USA Today — шестое. Нападение стало вторым по числу погибших массовым убийством в школе в новейшей истории США. В школе «Сэнди-Хук» в 2012 году были убиты 26 человек.