В школах Екатеринбурга введут нейросеть, которая будет реагировать на «опасные слова»

В двух школах Екатеринбурга в качестве эксперимента внедрят нейросеть, которая будет слушать происходящее вокруг и реагировать на определённые «стоп-слова» и звуки, со ссылкой на городской департамент образования пишет Znak.com.

По мнению чиновников, это позволит повысить уровень безопасности в школах и поможет предотвращать ЧП, как в школе «Колумбайн». Если пилотный проект будет успешным, нейросеть введут в остальных школах города.

«Это наше перспективное направление. В первую очередь оно направлено на снижение уровня опасности. По сути, это дистанционная тревожная кнопка. В эту аудиосистему будут загружены определённые звуки, например: "битое стекло", "передёргивание затвора" и другие. Когда система их зафиксирует, сигнал передастся группе быстрого реагирования, которая может подключиться к видеокамере и посмотреть, что происходит в школе. Если происходит нечто серьёзное, они принимают решение о выезде», — сказала представитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина.

Номера школ, участвующих в эксперименте, не разглашаются, нейросеть в них будет внедрена до конца этого года. Автором разработки является руководитель IT-компании «Недремлющее око» Леонид Стариков. По его словам, технологически в школах устанавливается обычная система видеонаблюдения с микрофонами в камерах, которые слушают, что происходит вокруг. Нейросеть же распознаёт в речи учеников определённые «стоп-слова». По мнению Старикова, так можно бороться в том числе с буллингом.

«Если нейросеть поймает слово "бомба", "убью", "расстреляю" — список согласовывает департамент образования, — то включается запись. Этот кусок видео с аудиодорожкой отправляется учителю, школьному психологу или завучу, для того чтобы он мог оценить контекст сказанного: шутка это или всерьёз. Если это происходит с одним и тем же человеком — это точно тревожный звоночек, и надо что-то с этим делать. Конечно, тут нет никакой речи о том, что детей будут постоянно прослушивать. Это модернизация текущей системы видеонаблюдения, которая и так есть в каждой школе», — рассказал Стариков.

По его словам, изначально эту нейросеть разработали для домофона его бабушки как способ борьбы с мошенниками.

«К моей бабушке приходили мошенники, которые говорили, что я попал в ДТП и надо им заплатить 300 тысяч рублей. И я подумал, как заранее про такое узнать. Мы написали софт, накатили его на домофон, и теперь, когда определённые слова будут произнесены, система отправит мне этот кусок. Я могу позвонить бабушке, чтобы сказать, что со мной всё хорошо. Всему миру давно нужна технология борьбы с мошенниками от различных колл-центров», — рассказывает предприниматель.

По его словам, технологию решили адаптировать под школы после случаев массовой стрельбы в Казани и Перми. Как говорит автор, в перспективе эту разработку можно использовать в вузах и колледжах, а также в других учреждениях. Она, как, к примеру, «Яндекс.Алиса», точно так же распознаёт человеческую речь.