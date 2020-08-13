В школах Екатеринбурга отменят линейки 1 сентября

Открытие нового учебного года в школах Екатеринбурга состоится без традиционных линеек 1 сентября, сообщила на пресс-конференции руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

По её словам, это связано с требованиями эпидемиологов о соблюдении социальной дистанции. Ожидается, что праздничные мероприятия будут ограничены рамками одного класса.

«В санитарных нормах и правилах чётко прописано, что проведение массовых мероприятий должно быть ограничено. Соответственно, и проведение линеек, подразумевающих скопление детей и взрослых. Конечно, в этой ситуации сложно соблюсти социальную дистанцию. Нам придётся это мероприятие отменить. Мы проведём праздники по каждому классу отдельно», — сказала Сибирцева.

По её словам, власти Екатеринбурга готовятся к тому, что в сентябре школы вернутся к очному формату обучения.