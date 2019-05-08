В Шереметьево задержали два рейса SSJ 100

Два рейса, выполнявшихся компанией «Аэрофлот» на самолётах Sukhoi Superjet 100, были задержаны в аэропорту Шереметьево 8 мая, пишет РБК.

Ночной рейс из Москвы в Ригу, который должен был отправиться 7 мая в 22:55, вылетел только в 01:09 — вылет был задержан из-за запаха гари, который почувствовали пассажиры в салоне. В итоге их отправили в Ригу на другом суперджете.

Утром был задержан ещё один рейс «Аэрофлота» на Superjet — из Москвы в Минск. Самолёт должен был вылететь в 08:35, но затем вылет был отложен до 12:00 в связи с неназванной технической неполадкой.

Напомним, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя несколько минут после вылета. При приземлении самолёт загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.