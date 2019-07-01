В Североуральске задержали женщину, пытавшуюся сжечь вышку связи

Сотрудники свердловского гарнизона полиции возбудили уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Североуральска, которая собиралась сжечь вышку сотовой связи, сообщил официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 мая. В дежурную часть территориального ОВД поступил звонок от одного из операторов мобильной связи с сообщением, что на объекте коммерческого предприятия в посёлке Калья сработали датчики.

«На место происшествия был направлен наряд ДПС в составе старших сержантов Ивана Романчука и Александра Фишера. Подъехав к вышке, инспекторы ГИБДД увидели человека, пытавшегося поджечь спичками обмотанные тряпками провода», — сообщил Валерий Горелых.

Пироманом оказалась женщина. При осмотре площадки нашли пластмассовую ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

«Задержанную гражданку представители МВД доставили для установления личности и причин её противоправного поступка в райотдел. Сыщики выяснили, что поджигательница — местная неработающая, ранее не судима. В карманах её одежды лежали спички, фонарик и баллон с перцовым газом. Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети Интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населённых пунктов, опасны для здоровья и являются причинами различных заболеваний, в том числе инсультов и онкологии. Женщина начала думать, что её недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи её дома. Из-за этих мыслей у неё и созрел план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, пока она задуманное доводила до логического финала, купила ему бутылку водки. Но такому сценарию сбыться было не суждено, сотрудники полиции Североуральска сработали оперативно», — прокомментировал полковник Горелых.

Полицейские возбудили дело по факту умышленного повреждения чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.