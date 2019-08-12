В Североуральске тяжелоатлет умер в реанимации после турнира по силовому экстриму

После соревнований по силовому экстриму в Североуральске 39-летний спортсмен-тяжелоатлет Дмитрий Саночкин умер спустя несколько часов в реанимации, сообщает издание «Про Волчанск.ru».

Во время празднования Дня физкультурника на стадионе «Горняк» проходили соревнования по силовому экстриму, Саночкин участвовал в конкурсе по переворачиванию тяжёлой автомобильной покрышки. По свидетельству очевидцев, Саночкин трижды её перевернул, но его начали подбадривать, мужчина напрягся и перевернул покрышку в четвёртый раз. После этого у него посинело лицо, спортсмену стало плохо. На скорой помощи Саночкина отвезли в больницу, где вскоре он скончался.

В Следственном отделе СКР по Североуральску отметили, что материалы о случившемся к ним пока не поступили.