В Североуральске неизвестные обстреляли пассажирский автобус

В Североуральске в районе посёлка Третий Северный неизвестные открыли стрельбу по городскому транспорту, сообщают очевидцы в группе «Подслушано Североуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о происшествии подтвердили в областном ГУ МВД. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, вероятнее всего, речь идёт об обстреле из пневматики рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 121 посёлок Черемухово — Североуральск. По данному факту территориальным ОВД организована проверка.

«К счастью, в салоне транспортного средства находилось немного граждан, поэтому никто не пострадал. Водитель автобуса, услышав шум потрескавшегося бокового стекла, остановился, осмотрел повреждения и увидел небольшое отверстие, после чего обратился за помощью в полицию. Стекло не рассыпалось на мелкие части, но покрылось так называемой паутиной, что и поспособствовало тому, что обошлось без жертв», — рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что на причастность к преступлению проверяют подростков.

«С большой долей вероятности сыщики территориального уголовного розыска и службы по делам несовершеннолетних предполагают, что на подведомственным им землям завёлся "юный шутник", который при помощи пневматического ствола пытается внушить законопослушным гражданам чувство страха и панические настроения», — сказал Горелых.

По итогам проверки будет принято обоснованное решение, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.