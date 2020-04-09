В Североуральске мужчина избил битой 14-летнюю девушку за шум около подъезда

Полиция Североуральска привлекла к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») 43-летнего мужчину, который напал с битой на группу подростков и ранил 14-летнюю девушку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, сам конфликт произошёл вечером 1 апреля у дома на улице Ленина, 24. Первое замечание шумящим подросткам сделала женщина, которая вышла на прогулку с собакой. Несовершеннолетние к её словам не прислушались, и тогда из дома вышел муж женщины, 43-летний мужчина, вооружённый битой.
«Он просил подростков уйти, но те его не послушали и тоже начали огрызаться. Тогда мужчина начал размахивать битой и ударил ею по руке одну из девчонок 2005 года рождения», — сказал полковник Горелых.
После драки на место прибыли полицейские. За побои мужчине может грозить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток, наказание определит суд.
«Пользуясь возможностью, хотел бы дать гражданам совет: даже если вы пытаетесь отстоять свои права, необходимо помнить, что самому недопустимо пересекать черту, чтобы не получилась абсурдная ситуация, как в данном случае. В подобных обстоятельствах уместно вызвать наряд полиции, который будет разбираться в происходящем», — добавил Горелых.