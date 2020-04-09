В Североуральске мужчина избил битой 14-летнюю девушку за шум около подъезда

Полиция Североуральска привлекла к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») 43-летнего мужчину, который напал с битой на группу подростков и ранил 14-летнюю девушку, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сам конфликт произошёл вечером 1 апреля у дома на улице Ленина, 24. Первое замечание шумящим подросткам сделала женщина, которая вышла на прогулку с собакой. Несовершеннолетние к её словам не прислушались, и тогда из дома вышел муж женщины, 43-летний мужчина, вооружённый битой.

«Он просил подростков уйти, но те его не послушали и тоже начали огрызаться. Тогда мужчина начал размахивать битой и ударил ею по руке одну из девчонок 2005 года рождения», — сказал полковник Горелых.

После драки на место прибыли полицейские. За побои мужчине может грозить штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток, наказание определит суд.