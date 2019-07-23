В Североуральске из окна второго этажа выпали два ребёнка

Вечером 22 июля в Североуральске двое малышей пострадали, выпав из окна, со ссылкой на местных жителей пишет E1.ru. Информацию о происшествии подтвердил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

«Вновь москитная сетка, вновь недосмотр родителей. Отец пришёл с работы, мать в это время готовила ему ужин. Дети играли возле дивана, там москитная сетка. Дети забрались на окно и выпали со второго этажа. Они получили травмы, их госпитализировали. Одного мальчика положили в местную больницу, второго увезли в соседний город для оказания более квалифицированной медицинской помощи», — рассказал он.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники территориального ОВД, проводится проверка для выяснения более точных обстоятельств произошедшего.