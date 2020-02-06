В Сети выставили на продажу персональные данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций

Персональные данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО) попали на чёрный рынок, пишет РБК.

По сведениям издания, список содержит паспортные данные граждан, номера телефонов, адреса электронной почты, эти сведения выставлены на продажу. Продавец не указал названий организаций, чьими базами он располагал, однако журналисты выяснили, что большинство клиентов обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Некоторые россияне, чьи данные оказались в открытом доступе, сообщили, что обращались в МФО «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад» в 2017–2019 годах.

В компании «Быстроденьги» заявили, что продаваемые данные частично совпадают с имеющимися у них, а «Займер» инициировал внутреннюю проверку из-за возможной утечки. Директор по безопасности ГК Eqvanta (в неё входят «Быстроденьги») Антон Грунтов отметил, что продаваемая база, вероятно, не является утечкой из одной организации, а представляет собой некий обобщённый список данных. В качестве потенциальных сборщиков персональной информации о клиентах он назвал веб-мастеров или лидогенераторов.

Ранее, в октябре 2019 года, в открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян, полученных из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», а также c данными сотовых операторов. В «Эквифаксе» заявили, что данная информация не соответствует действительности, утечка была зафиксирована в МФО «Грин Мани», а факта содержания данных БКИ «Эквифакс» по факту проверки не выявлено.

До этого стало известно об утечке персональных данных клиентов Сбербанка. Продавцы уверяли, что располагают сведениями о 60 млн кредитных карт — как действующих, так и закрытых. Эксперты назвали эту утечку самой крупной в российском банковском секторе. В ноябре в Сеть утекли данные клиентов «Альфа-банка». Кроме того, в прошлом году хакеры опубликовали базу данных, якобы содержащую информацию о 500 тысячах пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru.