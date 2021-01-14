В сети появилось видео спасения пенсионерки-инвалида из горящей квартиры на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле

Пожарный из Нижнего Тагила Александр Серов выложил на своём YouTube-канале «Пожарный порох» видеоролик, на котором его расчёт спасает бабушку с ампутированной ногой. ЧП произошло в ночь на 13 января в пятиэтажном доме № 10 по улице Красногвардейской. На пятом этаже загорелось домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.

«Ночной пожар, о котором поздно сообщили, выглядит вот так: с балкона на пятом этаже валил дым. Женщине очень повезло, что она смогла доползти к балкону. Возможно, именно это помогло ей остаться в живых. Тот факт, что 70-летняя бабушка выжила, — чудо!» — написал спасатель под видео.