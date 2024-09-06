В Сети появилось видео с моментом ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

«Сети Тагила» выложили видео с моментом ДТП на улице Пархоменко, которое произошло вечером 4 сентября. По данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель ВАЗ при повороте налево со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Жуковского не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ под управлением 21-летнего водителя. В результате аварии молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Второй мужчина от госпитализации отказался.