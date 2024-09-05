В ГАИ Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП на улице Пархоменко (ВИДЕО)

Вечером 4 сентября на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель ВАЗ при повороте налево со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Жуковского не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ под управлением 21-летнего водителя. В результате аварии молодой водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Второй мужчина от госпитализации отказался.

«В отношении водителей проведена процедура медицинского освидетельствования, все трезвы», — рассказали паблику «Инцидент Нижний Тагил» в дорожной полиции.