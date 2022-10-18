В сети появилось видео поджога автомобиля Lexus с номером 777 в Нижнем Тагиле

В сети появилось видео поджога автомобиля Lexus ES 250, которое произошло ночью 16 октября в Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей. На видеозаписи, которую опубликовал портал E1.RU, мужчина в капюшоне подходит к автомобилю и обливает его неизвестной жидкостью, после чего поджигает.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» пояснили, что по данному факту проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как ранее сообщал пресс-центр ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 6 м² и серьёзно повредил автомобиль. Прибывшие на место пожарные устранили возгорание за 2 минуты. В тушении иномарки принимали участие 2 пожарных автомобиля и 8 человек личного состава.