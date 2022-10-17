В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли Lexus с номером 777 (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в ночь на 16 октября на улице Вагоностроителей загорелся автомобиль Lexus ES 250. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 6 м² и серьёзно повредил автомобиль. Прибывшие на место пожарные устранили возгорание за 2 минуты. В тушении иномарки принимали участие 2 пожарных автомобиля и 8 человек личного состава.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной пожара стал поджог. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.