В сети появилось видео поджога автомобилей директора управляющей компании в Нижнем Тагиле

В сети появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент поджога двух автомобилей Skoda Kodiaq, принадлежащие директору тагильской управляющей компании и её супругу.

На видеозаписи, которую накануне опубликовало URA.ru, видно, как двое неизвестных обливают автомобили горючей жидкостью, после чего поджигают. Инцидент произошёл около 2 часов ночи возле дома № 27 на улице Выйской.

Напомним, в ночь на 4 июля в Нижнем Тагиле на улице Выйской сгорели два автомобиля, которые принадлежат директору УК «ЖЭУ № 1» Ольге Иванковой и её супругу. От пожара пострадал и припаркованный рядом Great Wall Hover. Женщина подозревает, что это поджог устроен конкурирующей компанией. Пострадавшая написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности злоумышленников.

«Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК “Тепло-НТ”, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала изданию Ura.ru Иванкова.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что по данному факту были организованы оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершённому деянию. Все проводимые мероприятия находятся под личным контролем начальника Управления полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.