В Нижнем Тагиле у директора управляющей компании сожгли два автомобиля

В ночь на 4 июля в Нижнем Тагиле на улице Выйской сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq, принадлежащие директору УК «ЖЭУ №1» Ольге Иванковой и её супругу. Женщина подозревает, что это мог быть поджог, устроенный конкурирующей компанией. Как сообщает Ura.ru, пострадавшая написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности злоумышленников.

«Я директор управляющей компании, которая существует с 2010 года. Мы долго не брали новые дома, работали со своим жилым фондом. С прошлого года к нам начали переходить дома от УК “Тепло-НТ”, их руководство было этим недовольно. Я пошла навстречу, встречалась с их директором, чтобы вернуть дома. А сегодня в два часа ночи на стоянке возле подъезда на улице Выйская полностью сгорели два автомобиля Skoda Kodiaq — мой и мужа», — рассказала изданию Иванкова.

Также во время пожара пострадал припаркованный рядом Great Wall Hover. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава.