В Сети появилось видео момента массовой аварии в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом

В социальных сетях появилась видеозапись момента столкновения автомобилей в селе Петрокаменском. Видеозапись опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Напомним, массовая авария с пострадавшими произошла 23 мая около 13:00, когда 50-летний водитель УАЗ «Патриот» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву». После этого УАЗ откинуло на ВАЗ-2110, за рулём которого был 19-летний молодой человек, который ехал вслед за «Нивой».

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, наиболее серьёзные травмы в аварии получил 19-летний водитель «десятки». С места ДТП он был госпитализирован в ГБ № 1 Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом височной кости и множественными ушибами, пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Как видно на видеозаписи, первым, кто бросился на помощь пострадавшему, был пассажир легковушки. Вышедший из УАЗа 50-летний водитель, по всей видимости, пребывал в шоковом состоянии, поскольку находился рядом и держался за голову.