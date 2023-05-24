Под Нижним Тагилом в селе Петрокаменском произошла массовая авария 

Накануне, 23 мая, в селе Петрокаменском произошло ДТП с тремя автомобилями. По предварительным данным, 50-летний водитель УАЗ «Патриот» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву». После этого УАЗ откинуло на ВАЗ-2110, за рулём которого был 19-летний молодой человек, который ехал вслед за «Нивой».

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель «десятки» получил серьёзные травмы и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом височной кости и множественными ушибами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По данным ГИБДД, виновником аварии может быть житель Нижнего Тагила — водитель УАЗа со стажем вождения 29 лет и двумя штрафами за последний год.