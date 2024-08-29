В Сети появилось видео массовой аварии на въезде в Нижний Тагил, в результате которой пострадал байкер

В социальных сетях появилась видеозапись момента столкновения Toyota Highlander с мотоциклом Yamaha около въезда в Нижний Тагил. Видео опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Напомним, ДТП с пострадавшим произошло 27 августа около 20:40 на 12-м километре автодороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу». 39-летний водитель Toyota Highlander, следуя со стороны улицы Садоводов, при повороте налево на улицу Каспийскую не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 24-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

Как видно на записи, через несколько секунд после столкновения внедорожника с мотоциклом рядом произошла ещё одна авария с участием трёх легковушек, в результате которой одна из машин вылетела на встречку.

«Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, мужчина 1968 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате совершил столкновение с автомашиной Daewoo Nexia под управлением мужчины 1997 года рождения. После столкновения автомобиль Daewoo Nexia допускает последующее столкновение с автомобилем Toyota Avensis под управлением мужчины 1978 года рождения, который также следовал в попутном направлении», — рассказали в дорожной полиции.

Как пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, водитель мотоцикла госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Демидовскую городскую больницу.