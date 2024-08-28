На въезде в Нижний Тагил иномарка сбила байкера

Накануне, 27 августа, около въезда в Нижний Тагил произошло ДТП, в результате которого пострадал байкер. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции города, около 20:40 на 12-м километре автодороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу» 39-летний водитель Toyota Highlander, следуя со стороны улицы Садоводов, при повороте налево на улицу Каспийскую не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 24-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Демидовскую городскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент аварии водитель Toyota Highlander был трезв.