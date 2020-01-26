В сети появилось видео, как ребёнок случайно взорвал многоэтажный дом в Махачкале

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись событий, предшествующих взрыву жилой пятиэтажки в Махачкале. Запись подтверждает версию МЧС, что причиной ЧП стала горящая спичка, брошенная ребёнком в подвал дома.

На записи видно, что перед взрывом рядом с домом какое-то время находился мальчик. Взрыв произошёл после того, как ребёнок бросил что-то в подвал дома. Мальчика отбросило ударной волной, после этого он встал и попытался покинуть место происшествия.

Напомним, днём 26 января в Махачкале произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Пострадал находившийся рядом со зданием 11-летний мальчик. Его состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.