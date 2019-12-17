В Сети появилась петиция с требованием отставки главы Татарстана за разгон лагеря «Шиес-2»

Социолог, старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований Высшей школы экономики Искандер Ясавеев объявил сбор подписей на change.org за отставку президента Татарстана Рустама Минниханова из-за разгона палаточного лагеря экоактивистов под Казанью, пишет Znak.com.

Палаточный лагерь в Зеленодольском районе под Казанью появился 2 декабря. Местные жители выступили против строительства мусоросжигательного завода, который может появиться на землях сельскохозяйственного назначения, и потребовали проведения общественной экологической экспертизы. Накануне силовики с применением силы разогнали лагерь активистов, были задержаны более десяти человек, на активистов составили протоколы об организации несанкционированного мероприятия. Протестующих сотрудники Росгвардии буквально заталкивали в автобусы.

Искандер Ясавеев отмечает, что ни одно из требований палаточного лагеря не выполнено.

«Незаконные работы по строительству дороги к площадке мусоросжигательного завода продолжаются, проектная документация завода для проведения общественной экологической экспертизы не выдана, президент Татарстана Рустам Минниханов с представителями лагеря не встретился. Вместо этого была проведена спецоперация с участием сотен сотрудников силовых ведомств», — указывает он.

В петиции говорится, что президент Татарстана не обеспечивает права граждан на мирные собрания и благоприятную окружающую среду (статьи 43 и 53 Конституции Татарстана) и не учитывает мнение граждан при принятии решений, касающихся их здоровья. Ясавеев считает, что глава региона несёт персональную ответственность за разгон палаточного лагеря, за отсутствие диалога с гражданами, за нарушение их конституционных прав.

«В связи с этим я полагаю, что Рустам Минниханов должен уйти в отставку», — заявляет он.

На момент написания заметки петиция собрала почти тысячу голосов.