Под Казанью ОМОН разогнал лагерь экоактивистов

Под Казанью силовики разогнали лагерь активистов, выступающих против строительства мусоросжигательного завода, всех присутствующих в лагере задержали, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

«Со слов задержанных, сейчас они пока находятся в автобусе полиции рядом с лагерем. В планах у полиции доставить задержанных в Зеленодольский отдел полиции для составления протоколов по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, палаточный лагерь под Казанью действует со 2 декабря, в первый же день полиция попыталась разогнать активистов. Экоактивисты заявляют, что стройка планируется на землях сельскохозяйственного назначения. Сейчас к будущему заводу прокладывают новую дорогу, но, как заявляют общественники, у строителей на руках нет соответствующего разрешения — им выдали документы только на реконструкцию старой дороги. Кроме того, есть вопросы к разрешению по вырубке деревьев.

Местные жители писали жалобы в прокуратуру и полицию, однако строительство продолжилось. С конца ноября активисты стали мешать движению строительной техники — тогда работы начали проводить по ночам. В связи с этим противники завода решили разбить круглосуточный палаточный лагерь.