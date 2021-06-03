В Серове задержали мужчину, который устроил пьяный дебош и напал на начальника поезда

Жителю посёлка Верхнее Дуброво, в ночь на 1 июня устроившему дебош в пассажирском поезде и напавшему на начальника поезда, грозит до пяти лет лишения свободы, пишет E1.ru.

37-летний мужчина ехал из Ивделя в Екатеринбург и во время поездки пил алкоголь. В пьяном состоянии он стал мешать другим пассажирам, а когда вышел начальник поезда, напал на него.

«Он кричал на весь вагон и открывал двери в купе, мешая отдыху. На неоднократные замечания проводника пассажирского вагона свердловчанин не реагировал, продолжал выражаться нецензурно, угрожал пассажирам и работникам поездной бригады физической расправой. Противоправные действия не прекратились и с появлением начальника поезда, которого вызвали проводники. С ним нарушитель вступил сначала в словесный конфликт, а затем от угроз перешёл к действиям и нанёс железнодорожнику удар кулаком в лицо», — рассказали в управлении на транспорте МВД по УрФО.

В Серове мужчину сняли с поезда и передали полицейским, в отношении него уже возбуждено дело по ч. 1. ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте общего пользования»).