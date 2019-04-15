В Серове задержали крупного наркоторговца с 2 килограммами «синтетики»

Сотрудники ФСБ задержали в Серове крупного наркоторговца с 2 килограммами синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Источники местного издания «Глобус» в правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании. По словам собеседников, операция силовиков прошла 3 апреля 2019 года, при попытке сделать «закладку» в гаражах в районе Первого разъезда был задержан с поличным безработный житель Серова. Наркотики были найдены в одежде и автомобиле, а также спрятаны в подъезде дома подозреваемого, общая масса изъятого – около 2 килограммов.

Основная масса изъятых веществ – метилэфедрон, также было изъято небольшое количество «спайсов». Правоохранители отмечают, что это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо изымали на территории Серова.

По информации «Глобуса», мужчина занимался распространением наркотиков на севере Свердловской области, делая закладки массой в несколько десятков граммов.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Задержанный находится в СИЗО.