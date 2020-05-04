В Серове сменился начальник городского отдела ФСБ

Серовский отдел УФСБ по Свердловской области возглавил Дмитрий Шайдуров, ранее занимавший аналогичный пост в Первоуральске, со ссылкой на приложение к постановлению «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Серовском городском округе» за подписью главы Серовского городского округа Василия Сизикова пишет местная газета «Глобус».

Издание отмечает, что текст постановления главы Серова с новым составом комиссии на данный момент недоступен на сайте администрации, также его текст заблокирован на других сайтах, публикующих изменения в официальную документацию российских властных органов.

Ранее пост начальника ОФСБ по Серову занимал Алексей Дмитриев — насколько известно, его перевели на службу в другой регион страны.