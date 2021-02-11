В Серове с рабочими выставили на продажу металлургический завод, поставляющий продукцию на НТМК

На сайте бесплатных объявлений выставлен на продажу Серовский завод малой металлургии, находящийся в 10 километрах от города Серова и занимающийся производством ферросплавов и цветных металлов, пишет Znak.com.

Согласно тексту объявления, ООО «Серовский завод малой металлургии» — это «динамично развивающееся предприятие», производственные площади которого составляют более 25 тысяч квадратных метров, площадь цеха — 1600 квадратных метров. На данный момент на заводе работают 120 человек.

Также в объявлении указано, что среди крупных потребителей продукции СЗММ — ОАО «НТМК» в Нижнем Тагиле, ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «НЛМК» в Липецке и другие. 90% продукции завода отгружается на экспорт.

Общая стоимость Серовского завода малой металлургии — 180 млн рублей. По какой причине продают завод, в объявлении не объясняется.

Как отмечает издание «Деловой квартал», завод пытаются продать уже во второй раз: в первый раз объявление появилось на «Авито» летом 2020 года, тогда его стоимость составляла 200 млн рублей.