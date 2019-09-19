В Серове пять человек пострадали при эвакуации во время пожара

В Серове пять человек, в том числе трое детей, получили ушибы и травмы, эвакуируясь через окно во время пожара в многоквартирном доме на улице Орджоникидзе, 9, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме поступило в 04:51. По предварительной информации, пожар начался на лестничной клетке, после чего по деревянным конструкциям распространился на квартиры и кровлю дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огнём повреждено имущество в четырёх квартирах, лестничный марш и кровля здания.

Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 26 жильцов, в том числе четверо детей. Из-за огня и сильного задымления возможности выйти через подъездную дверь у жильцов не было, поэтому они спасались через окна квартир первого и второго этажей. В результате несколько человек получили ушибы и порезы, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. В течение 30 минут пожарные справились с огнём. Жители пострадавших квартир разместились у родственников. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели.