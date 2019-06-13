В Серове отменили мероприятия к 22 июня из-за поджога венков у Вечного огня (ВИДЕО)

Администрация Серова перенесёт от Вечного огня памятные мероприятия, приуроченные ко дню начала Великой Отечественной войны, из-за пожара, который устроили у памятника дети, спалив венки, сообщила Znak.com пресс-секретарь главы городского округа Вера Теляшова.

По её словам, провести какие-либо акции у Вечного огня не представится возможным из-за ремонтных работ.

«Сотрудники управления капитального строительства буквально вчера-сегодня провели обследование объекта. Говорить о стоимости ремонта пока рано, сметы только составляются», — сказала Теляшова.

Насколько повреждён объект и какие ремонтные работы там планируют провести, не уточяется. В самом управлении также отказались что-либо уточнять без письменного запроса.

Пожар у Вечного огня произошёл вечером 11 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса.

«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», — добавили в ведомстве.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Пожар спровоцировали двое несовершеннолетних: сначала они выхватили из общей кучи один венок, стали его пинать друг другу, затем же один из мальчиков вытащил из венка палку, подпалил её на Вечном огне и вернул на место. Чтобы огонь разгорелся сильнее, дети раздували его. Увидев, что цветы начали пылать, ребята убежали.

Сообщение о возгорании также было передано в полицию. Правоохранители установили личности поджигателей, ими оказались два мальчика шести и семи лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.