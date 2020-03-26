В Серове отключили телевидение и заработали громкоговорители на улицах

В Серове зафиксированы проблемы в работе цифрового телевидения — отключились все федеральные телеканалы базового пакета, сообщает газета «Глобус».

В обслуживающей цифровое телевидение «Российской телевизионной и радиовещательной сети» объяснили перебои с вещанием профилактическими работами.

«Трансляции базовых телеканалов остановлены с 07.00 до 15.00 по московскому времени. После 17:00 по местному времени телерадиовещание должно возобновиться в обычном режиме», — заявили в компании.

Также отмечается, что с 26 марта в Серове заработали восемь уличных громкоговорителей, с помощью которых людей, прибывших из-за границы, просят сообщать о себе на горячую линию. Трансляцию будут проводить дважды в день, в 10:00 и в 17:00, «до особого распоряжения».