В Серове оштрафовали филиал РЖД за выбросы нефти, азота и железа в водоём

Серовский филиал госкомпании «РЖД» оштрафован на 80 тысяч рублей за многократное превышение допустимой концентрации загрязняющих выбросов в водоём Ивделя, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Свердловской области.

В сообщении ведомства отмечается, что компания признана виновной по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение водопользования». Кроме того, сотрудники прокуратуры внесли представление начальнику Свердловской дирекции по тепловодоснабжению.

Было установлено, что серовский филиал ОАО «РЖД» в марте и июне 2017 года сбрасывал в водный объект на станции Ивдель-1 в 17 раз больше аммонийного амзота, в 5 раз — железа, в 1,8 раза — нефтепродуктов. Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что на предприятии не вёлся учёт объёма сбрасываемых сточных вод и не выполнялся план водоохранных мероприятий. Кроме того, в серовском филиале РЖД не имелось водоизмерительной аппаратуры и обеззараживающей установки.