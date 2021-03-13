В Серове на площади 350 квадратных метров горит хлебозавод  

В Серове горит здание хлебозавода. Как пишут в сообществе «Это Серов, детка», возгорание произошло около 7 утра, с тех пор огонь так и не потушили, а пламя распространилось на 350 квадратных метров.

«Горит кровля производственного здания, площадь пожара — 350 квадратных метров. В 9:03 огнеборцам удалось локализовать огонь. На месте работает 4 единицы техники, 22 человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве также добавили, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет.