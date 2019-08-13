В Серове на аварийном здании вновь появился плакат «"Единая Россия" идёт на дно»

В Серове многодетная мама Альбина Вьюшкина уже второй раз вывесила из окна общежития на улице Белореченской, 7, в котором живёт, плакат с фразой «"Единая Россия" идёт на дно и тянет за собой народ», сообщает местный портал «Глобус».

Женщина заявила, что будет вывешивать баннер, пока жителей здания, которое находится в аварийном состоянии, не расселят.

«Как только мы вновь повесили плакат, приехали из полиции и ЖКО. Приехали, постояли и уехали. Ничего сделать они не могут, я ничего не нарушаю. Люди из ЖКО были с железными палками, с их помощью они хотели сорвать плакат. Я на балкон его затащила, они не ожидали такого хода событий. Сейчас мы, когда уезжаем из дома, затаскиваем плакат на балкон. Когда появляемся дома, то заново его вешаем. Мы заметили, что, когда плакат висит, постоянно машины ездят — отслеживают. Или по кустам прячутся разные личности», — рассказала Вьюшкина.

В первый раз Вьюшкина вывесила плакат на доме 8 августа, вскоре после этого к зданию приехала полиция. В городских пабликах в соцсетях писали, что плакат сотрудники правоохранительных органов сняли в 5:00. Секретарь серовского отделения «Единой России» Александр Якимов заявил, что знает о проблеме с домом. По его словам, большинство жильцов здания расселено, а оставшиеся в ближайшее время получат квартиры или компенсации.