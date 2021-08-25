В Серове из-за шторма с градом часть жителей осталась без электричества

В Серове в ночь на 25 августа прошла сильная гроза, из-за которой несколько частей города остались без электричества, сообщают подписчики группы «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, света нет в Новом и Старом посёлке, на Правом берегу Каквы и на Медянке. Света нет до сих пор, несмотря на то, что гроза была около 23:00.

Жители также публикуют в соцсетях фотографии молний и градин. Кроме того, жильцы дома на улице Попова, 28 пожаловались, что их дом затопило из-за сильного дождя.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 25 августа, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду.