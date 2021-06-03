В Серове будут судить тагильчанина, пытавшегося продать более 330 граммов наркотиков

В Серове на скамье подсудимых оказался 35-летний тагильчанин, который в марте 2021 года пытался сбыть свыше 330 граммов наркотиков. Сейчас Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала материалы в суд, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 1 июля 2020 года неустановленное лицо через программу безопасных защищённых соединений в сети Интернет договорилось о совместном сбыте наркотиков с людьми, находящимися на территории Нижнего Тагила и Серова, в том числе с обвиняемым.

«Между соучастниками были распределены преступные роли. Так, один из них выполнял функции “оператора”, другие — “оптовых курьеров”, непосредственно осуществляющих закладку наркотиков на территории городов Нижний Тагил и Серов», — рассказали в прокуратуре.

В начале марта 2021 года оператор преступной группы предложил тагильчанину денежную выплату в размере 300 рублей за каждую установленную «закладку» с наркотиком на территории Серова. Обвиняемый 10 марта 2021 года забрал из указанного тайника свёртки с наркотиками в количестве 47 штук, из них 28 штук он успел поместить в «закладки», а оставшиеся 19 свёртков хранил при себе. И в тот же день он был задержан сотрудниками полиции около центрального кладбища посёлка Металлургов.

В ходе досмотра у него изъяты оставшиеся пакетики с наркотическим средством, а при осмотре телефона обнаружены данные о размещённых тайниках-закладках. В ходе следственных действий наркотические средства из тайников были изъяты.