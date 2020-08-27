В Серове арестовали двух мужчин, обвиняемых в убийстве собутыльника и покушении на убийство знакомого

Суд Серова избрал меру пресечения в виде ареста 43-летнему и 26-летнему мужчинам без определённого места жительства, которые, по данным следствия, убили своего собутыльника, сожгли его тело, сбросили останки в овраг, а потом расправились со знакомым, который захотел рассказать о произошедшем полиции, со ссылкой на исполняющего обязанности главы Серовского межрайонного следственного отдела Константина Рагозина сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следствия, трагедия произошла днём 11 августа 2020 года: обвиняемые, убитый и пострадавший находились в заброшенном гараже на улице Народной, неподалёку от автовокзала. Они распивали алкоголь, во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого одного из мужчин сильно избили, отчего он скончался на месте происшествия. По информации СК, чтобы скрыть преступление, обвиняемые сначала сожгли своего погибшего знакомого, после чего его останки сбросили в овраг. В это время четвёртый участник событий, 34-летний мужчина, заявил, что не будет брать ответственность за преступление на себя и пойдёт в полицию, что не понравилось его приятелям.

«Они вдвоем попытались убить потерпевшего, скинув его после избиения в овощную яму гаража, заполненную водой, но по счастливой случайности избитый мужчина пришёл в сознание, при этом не подав при сообщниках признаков жизни, в связи с чем те посчитали, что он скончался, и ушли с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска задержали обвиняемых по горячим следам.

«Один из них по имени Сергей — ранее неоднократно судимый за совершение краж — последнюю "ходку" отбывал в ИК-47 города Каменск-Уральского в 2013 году. Его подельник по имени Максим тоже ранее был не в ладах с законом. На его счету также хищения чужого имущества и более серьёзная статья УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"», — сообщил представитель регионального главка.

Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 3 статьи 30 применительно к части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое группой лиц»).

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СКР ждут результатов экспертиз.