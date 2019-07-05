В Серове 11-летняя девочка погибла из-за упавшего в ванну телефона

В Серове 11-летняя девочка получила смертельный удар током во время приёма ванны, уронив в воду сотовый телефон, сообщается в группе «Новости Серова "VK, Serov"» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о смерти ребёнка подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе Серова. По данным ЕДДС, инцидент произошёл в ночь на 5 июля. Причины смерти в службе не раскрывают.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту смерти девочки организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. Какие-либо подробности происшествия следственные органы пока не разглашают.