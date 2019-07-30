В Сергиевом Посаде женщина оставила ребёнка в камере хранения супермаркета

Следственный комитет по Московской области начал доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что жительница Сергиева Посада оставила своего ребёнка в камере хранения супермаркета, пишет «Интерфакс».

«СК устанавливает участников произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники магазина услышали плач ребёнка и решили вскрыть ячейку камеры хранения, из которой он доносился. Там они обнаружили двухлетнего ребёнка. Появившаяся позднее мать заявила, что он сам туда залез.