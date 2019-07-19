Общество

В Сергиевом Посаде из-за визита патриарха на 20 минут заблокировали работу скорой помощи (ВИДЕО)

19.07.2019 09:07

В Сергиевом Посаде во время приезда патриарха Кирилла из-за перекрытий дорог была заблокирована единственная в городе подстанция скорой помощи, сообщает интернет-издание Baza. 

По словам медиков, их работа была парализована в течение 30 минут. Сотрудники подстанции рассказали, что в этот момент на вызовах находились три машины с бригадами, а четырнадцать автомобилей были заперты на парковке. В ГИБДД заявили, что дорога была перекрыта на 20 минут. 

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что вопрос перекрытия дорог контролирует ГИБДД, но РПЦ разберётся в произошедшей ситуации.

«Такие решения принимает не церковь, а местные правоохранительные органы. Часто бывает, что просто переусердствуют и показывают усердие в работе. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждём ответ и, если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим», — сказал Волков.

Copyright
Telegram mstrok.ru