В Сергиевом Посаде из-за визита патриарха на 20 минут заблокировали работу скорой помощи (ВИДЕО)

В Сергиевом Посаде во время приезда патриарха Кирилла из-за перекрытий дорог была заблокирована единственная в городе подстанция скорой помощи, сообщает интернет-издание Baza.

По словам медиков, их работа была парализована в течение 30 минут. Сотрудники подстанции рассказали, что в этот момент на вызовах находились три машины с бригадами, а четырнадцать автомобилей были заперты на парковке. В ГИБДД заявили, что дорога была перекрыта на 20 минут.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что вопрос перекрытия дорог контролирует ГИБДД, но РПЦ разберётся в произошедшей ситуации.