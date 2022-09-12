В село Елизаветинское под Нижним Тагилом снова начали ходить автобусы

Всё лето жители села Елизаветинское под Нижним Тагилом с населением около 500 человек добирались до города собственными силами, так как остались без общественного транспорта. После того как новость об этом облетела областные СМИ, проблема решилась.

С мая 2022 года село Елизаветинское оставалось без автобуса, жители писали жалобы в администрацию Нижнего Тагила и всё это время добирались из села до ближайшей остановки около двух часов. Местные власти заявляли, что не могут решить проблему, так как дорога является региональной.

30 августа сельчане обратились за помощью к правительству Свердловской области. После этого губернатор Евгений Куйвашев поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос.

Ранее существовавший автобусный маршрут, как рассказали в департаменте информационной политики региона, не был внесён в официальный реестр межмуниципальных маршрутов Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. По этой причине водитель сам устанавливал плату за проезд, пропускал остановки и рейсы по своему желанию.

«Проблема с возобновлением автобусного сообщения возникла из-за состояния автомобильной дороги. По поручению губернатора дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов. Затем специалисты регионального Минтранса и управления автодорог выехали в село, встретились с жителями. Совместно с ними определили расписание, по которому будут курсировать автобусы, чтобы оно в первую очередь было удобно для них», — рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Данил Засыпкин.

Автобус под номером 110 Нижний Тагил — Елизаветинское запустили 10 сентября. Летом он будет ходить два раза в день пять дней в неделю — в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С октября по май останутся только рейсы по пятницам и субботам. В случае необходимости расписание будет скорректировано. Протяжённость маршрута составляет 39 километров, всего автобус будет совершать 19 остановок.

Также в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отметили, что дорога до Елизаветинского должна быть отремонтирована в ближайшие годы. Согласно проекту ремонта региональных дорог, разработка документации на проведение работ будет осуществлена до 2023 года.