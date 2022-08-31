Жители села Елизаветинское под Нижним Тагилом остались без общественного транспорта

Жители села Елизаветинское под Нижним Тагилом с населением около 500 человек остались без общественного транспорта, который соединял населённый пункт с городом. Единственный автобусный маршрут, который возил жителей до Нижнего Тагила, отменили в мае этого года, сообщает телеканал «ОТВ».

Как рассказывают жители села, частный перевозчик отказался перевозить людей, когда это стало невыгодно. После этого жители писали жалобы в администрацию. Весь летний сезон всем, у кого нет своего транспорта, приходится добираться до ближайшей остановки около двух часов. Тем временем в администрации Нижнего Тагила утверждают, что дорога, ведущая к населённому пункту, относится к региональной, поэтому городские власти не могут повлиять на ситуацию.

«В настоящий момент дорога не соответствует условиям, которые предъявляются к организации пассажирских перевозок, и она не может использоваться в таком ключе», — рассказала телекану «ОТВ» заместитель начальника управления территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила Лидия Панникова.

Сами жители называют своё село «необитаемым островом». Пенсионеры не имеют возможности добраться до аптек и больниц. Постоянно проживают в селе и школьники. В новом учебном году возить их в школу будут родители или соседи.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отметили, что дорога до Елизаветинского должна быть отремонтирована в ближайшие годы. Согласно проекту ремонта региональных дорог, разработка документации на проведение работ будет осуществлена до 2023 года.