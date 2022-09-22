В селе Серебрянка открыли мост за 96 млн рублей (ВИДЕО)

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом построили двухполосный мост протяжённостью 72 метра с асфальтобетонным покрытием, ограждениями и пешеходными тротуарами. Мост через реку Серебряную соединяет село Верхняя Ослянка, деревню Заречную и Нижнюю Ослянку с Нижним Тагилом.

На строительство моста из областного бюджета было выделено более 96,4 млн рублей по муниципальной программе развития СМП, которая была разработана в 2019 году по инициативе мэра города. Её формированием занимались главы территориальных администраций и жители, внёсшие целый ряд предложений по повышению качества жизни в каждом из 22 населённых пунктов.

До конца октября подрядчик ООО «Вест» завершит работы на данном участке: проведёт рекультивацию, выровняет береговую линию, засеет откосы травой. Старую переправу разберут. Как сообщил глава территориальной администрации села Серебрянка Сергей Сивков, строители дали новому мосту гарантию 100 лет.

Работы в рамках муниципальной программы продолжатся в будущем. Например, в Серебрянке запланирован ремонт фасадов школы и Дома культуры, асфальтирование улицы Уральской и съездов. В 2023 году завершится замена опор ЛЭП. Будут снесены аварийные бесхозные здания, завершится ремонт водовода холодного водоснабжения. Для детей откроется центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, строительство моста началось в конце ноября 2021 года. Прошлая переправа была построена силами местного леспромхоза ещё в 70-х годах XX века и сильно обветшала. Старый мост состоял из одной полосы и имел грузоподъёмность не более 15 тонн.