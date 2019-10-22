В селе Покровском под Нижним Тагилом пропал 8-летний мальчик

В селе Покровском под Нижним Тагилом 22 октября пропал 8-летний Глеб Конев. Спасательный отряд «Скорпион» объявил срочный сбор желающих помочь в поиске ребёнка. Штаб находится возле церкви по адресу ул. Советская, 83а.

Рост Глеба Конева — 120–130 см, среднее телосложение, волосы короткие светлые. Мальчик был одет в синюю куртку, брюки чёрного цвета, светло-синюю шапку. С собой у ребёнка был красный рюкзак.

Если вы владеете информацией о местоположении Глеба, звоните 102 или +7(904)172-05-95. Если вы готовы присоединиться к поиску, номер координатора спасателей +7(912)255-55-62.