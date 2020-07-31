В селе под Нижним Тагилом завели уголовное дело на спаивавшую 16-летнего сына мать

В селе Николо-Павловское завели уголовное дело на 33-летнюю мать, которая спаивала своего 16-летнего сына водкой. По данным следствия, женщина впервые уговорила подростка распить алкоголь вместе с ней, когда тому было 15 лет. Она хотела отпраздновать Международный женский день. Чтобы не поссориться с матерью, мальчик согласился, и они поделили на двоих бутылку водки. Младший брат в этот момент гулял на улице, а бабушка находилась в соседней комнате. Подобная ситуация повторилась в мае, когда женщина хотела отметить свой день рождения, а также в июле.

«В день 16-летия подростка в начале июля молодая мать предложила сыну отметить его праздник, но на банкет принесла уже две бутылки водки. После выпитого крепкого напитка мальчик сильно опьянел и начал ругаться со своей матерью. Ночью в дежурную часть отдела полиции № 21 поступило сообщение о том, что по улице Совхозной в квартире слышны громкие крики и шум. Давая объяснения в полиции, женщина пояснила, что не видит ничего плохого в том, что её несовершеннолетний сын по праздникам выпивает в её присутствии», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе расследования уголовного дела следователи Пригородного района установили, что женщина проживала вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями в доме своей матери, где регулярно злоупотребляла алкоголем. Кроме того, ранее она не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. После проведения расследования уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (151 УК РФ) направили для рассмотрения в суд. Сейчас безответственная мать находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.